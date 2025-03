Nel cuore della leggenda del Cavallino Rampante, l'ARCHIVIO FERRARI emerge come uno scrigno di memorie, un custode silenzioso che racchiude le tracce indelebili del passato e svela in modo inedito il processo creativo che ha dato vita a capolavori automobilistici senza pari.



Oggi, questo tesoro nascosto viene svelato, offrendo uno sguardo privilegiato e unico sull’evoluzione del brand che ha scritto pagine indimenticabili nella storia dell'automobilismo.





Ci immergiamo nel cuore pulsante dell’innovazione, mettendo in luce quei modelli che non solo hanno segnato pietre miliari nel percorso di Ferrari, ma hanno anche rivoluzionato il mondo delle automobili: le SUPERCARS, autentici simboli di eccellenza, sono al centro di questa rivelazione. Serie limitate che incarnano i più alti standard di ricerca tecnologica, queste vetture non sono solo oggetti meccanici, ma vere e proprie opere d’arte, frutto di una continua ricerca di perfezione e innovazione.





Ogni modello esposto racconta una storia di passione, ingegno e visione, e ogni dettaglio svelato attraverso i documenti, i disegni, i prototipi e le fotografie ci permette di ripercorrere le tappe che hanno condotto Ferrari a raggiungere l’apice con le sue Supercars. Dalle prime intuizioni ai traguardi più recenti, la mostra offre uno spunto per comprendere come Ferrari sia riuscita a fondere estetica, prestazioni e tecnologia in creazioni uniche.





Un viaggio interattivo che ci riporta alle origini, ma che guarda anche al futuro, alla continua evoluzione delle Supercars Ferrari, la cui leggenda è in costante divenire come testimonia anche la nuovissima F80 di cui scopriamo il processo di creazione.





Questo non è solo un omaggio alla memoria storica, ma una riflessione sul cammino intrapreso da Ferrari, una celebrazione di un’arte che si rinnova, un invito a scoprire la storia di un marchio che, come le sue vetture, è destinato a restare sempre in movimento.