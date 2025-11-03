Supercar Talks: F80 al MUSEO ENZO FERRARI di Modena

Mercoledì 19 novembre a partire dalle ore 16:00, all’interno del padiglione espositivo del Museo Enzo Ferrari, sarà possibile partecipare a una conferenza aperta al pubblico in cui quattro membri del team di sviluppo della F80 (Carlo Palazzani, Head of Pilot Cars Exterior Design; Matteo Turconi, Senior Product Marketing Manager; Paolo Valenti, Team Leader – Pilot Product Line; e Matteo Lanzavecchia, Head of Vehicle Engineering), ripercorreranno la nascita e lo sviluppo dell’ultima supercar presentata al pubblico nel 2024.

Ingresso gratuito solo su prenotazione e fino ad esaurimento posti.

Presentando la ricevuta della prenotazione in biglietteria sarà incluso il biglietto di ingresso al Museo.

Link per prenotazione Supercar Talks: POSTI COMPLETI

INFO

Tel: 059 4397979

Mail: museo@ferrari.com