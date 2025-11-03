Speciale 8 Ore del Bahrain al Museo Ferrari

Sabato 8 novembre, in occasione del finale di stagione del campionato del mondo Endurance, il Museo Ferrari di Maranello propone una attivazione speciale. All’interno del convention center sarà proiettata in diretta dalle 12:00 alle 20:00 l’ultima gara del FIA WEC 2025 dove le Ferrari 499P saranno impegnate per provare a vincere i titoli costruttori e piloti.

Per l’occasione è prevista anche una apertura straordinaria del convention center fino alle ore 20:00, con accesso riservato ai visitatori del museo.

Anche l’area simulatori resterà disponibile nel corso della serata per chi volesse provare l’emozione di guidare una monoposto Ferrari di Formula1 a bordo di un simulatore del museo.

Per accedere al Convention Center del Museo Ferrari di Maranello è necessario acquistare il biglietto singolo o combinato per visitare uno o entrambi i musei (Maranello + Modena) e presentarsi all’ingresso rispettando la data e gli orari stabiliti. I biglietti sono acquistabili sia online che direttamente presso le biglietterie del museo durante gli orari di apertura (ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni).

Le attività sono disponibili fino a esaurimento posti.