Sabato sera, il 28 maggio, il Museo apre le sue porte in via eccezionale fino alle 24 con un biglietto d’ingresso a tariffa agevolata a 8 euro per coloro che entreranno a partire dalle 19.





Durante la serata sarà possibile vedere alcune delle vetture più significative esposte con i cofani aperti e sarà inoltre possibile usufruire delle visite guidate gratuite, organizzate ogni 60 minuti sia in italiano che in inglese, fino ad esaurimento posti.





Si potrà concludere la visita e la serata presso il rinnovato Museo Enzo Ferrari Bistrot, sorseggiando un aperitivo o cocktail fino alla chiusura del Museo nella lounge area allestita nel piazzale esterno.





Domenica 29 maggio il Museo Enzo Ferrari verrà trasformato in una sala proiezioni dove i visitatori potranno vivere il Grand Premio di Monaco in maniera immersiva, senza costi aggiuntivi rispetto al biglietto d’ingresso. La proiezione inizierà alle ore 15 in concomitanza con l’inizio della gara (disponibilità fino a esaurimento posti).





Durante il fine settimana sarà possibile anche assistere a una speciale performance dal vivo con dimostrazione di lastratura all’interno dell’area espositiva del Museo con la partecipazione di Afro Gibellini in collaborazione con la collezione Modenart (appuntamenti aperti ai visitatori sabato 28 alle ore 11:00 e alle ore 16:00 e domenica 29 alle ore 11:00).