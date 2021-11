In occasione del Motor Valley Fest sabato 3 e domenica 4 luglio per la visita del Museo Enzo Ferrari di Modena sarà applicata la tariffa speciale di 12 Euro. I simulatori di F1 saranno disponibili al prezzo di 15 Euro per ogni sessione di guida mentre per i più piccoli sarà disponibile una attività di caccia al tesoro. Nel piazzale esterno del museo saranno esposti alcuni modelli di vetture utilizzati per le attività in pista di Corse Clienti.