Da febbraio 2018 a gennaio 2019 il MEF ha presentato la mostra “Il Rosso e Il Rosa”, un racconto del legame tra la Ferrari e le donne, attraverso l’esposizione di modelli di ogni epoca guidati da donne eccezionali del mondo dello spettacolo, della nobiltà e dello sport.

Una presenza iniziata in punta di piedi, un approccio timido a quel mondo delle competizioni automobilistiche e dello sviluppo tecnologico nato molti anni fa come feudo maschile. Ma la passione non conosce sesso, e anno dopo anno le donne si sono avvicinate al mondo dei motori, ed in particolare alla storia della Ferrari, condividendo l’amore per la velocità e subendo il fascino delle forme create dai designer di Maranello.