Dal 24 dicembre al 5 gennaio il Museo Ferrari di Maranello ospita in anteprima la mostra “Black Cats & Chequered Flags”.
Presentata in competition alla Biennale Cinema 2025, “Black Cats & Chequered Flags” è un tributo immersivo alla vita di Alberto Ascari, campione leggendario della Scuderia Ferrari.
Creata e prodotta da MIAT -Multiverse Institute For Arts & Technology - è un’esperienza immersiva di realtà mista e virtuale, multiplayer, che permette di rivivere i momenti iconici degli anni ’50, dai pit stop alle gare, entrando in pista con l’auto di Alberto Ascari. I partecipanti possono indossare i suoi talismani, il leggendario casco azzurro, i guanti e gli occhiali; immergersi nei suoni autentici dell’epoca; correre insieme ad Ascari sulla sua ultima vettura, lungo il circuito di Monza; ed esplorare il suo universo intimo e simbolico: il rapporto con la scaramanzia, i gatti neri e la fragilità del destino.
I visitatori del Museo potranno usufruire di questa esperienza gratuita, disponibile fino ad esaurimento posti, effettuando la prenotazione direttamente presso la biglietteria del museo.
I biglietti sono acquistabili sia online che direttamente presso la biglietteria del museo durante gli orari di apertura.