“Driven by Enzo” espone i modelli a quattro posti guidati personalmente da Ferrari.

Enzo Ferrari era solito provare personalmente ogni vettura prodotta a Maranello, ma non tutte entravano a far parte del suo quotidiano.

La mostra “Driven by Enzo” esponeva i modelli guidati da Enzo nei tragitti giornalieri, per i quali amava in particolare le vetture a quattro posti per la loro combinazione di comfort e sportività.

Un colpo di fulmine scoccato la prima volta per la 250 GT 2+2 del 1960 e riconfermato per il resto della sua vita.