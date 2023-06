Pacchetto speciale 24h Le Mans al Museo

Il week end del 10 e 11 giugno il Museo di Maranello celebrerà l’edizione numero 100 della 24 Ore di Le Mans e la contemporanea partecipazione della Ferrari, a 50 anni dalla sua ultima apparizione. Per l’occasione, infatti, il Museo terrà aperte le proprie porte con orario straordinario, dando la possibilità a tutti i tifosi di seguire la diretta della gara sia il sabato, fino a mezzanotte, che la domenica dalle 9 fino alla bandiera a scacchi delle ore 16.

Un evento da non perdere che, nell’anno del Centenario della gara di durata più famosa del mondo, vede il ritorno di Ferrari sullo storico Circuito de la Sarthe, dopo l’ultima vittoria del 1965, con la 250 LM, e l’ultima partecipazione datata 1973.

Per il ritorno del Cavallino Rampante gli occhi saranno puntati sulla Ferrari 499P, la nuova Hypercar made in Maranello.

Gli ingredienti per un grande spettacolo ci sono tutti: per godersi tutte le emozioni della gara in diretta dal Convention Center del Museo assieme alla Community di Maranello, basterà prenotare il proprio posto.

Per info e prenotazioni:

+39 0536949713

museo@ferrari.com

Durante il fine settimana sarà distribuita a tutti i visitatori del Museo Ferrari di Maranello la locandina dedicata all’evento.

Dettagli:

Sabato 10 giugno

15:00 - Collegamento con Le Mans (Convention Center con posti a sedere riservati)

16:00 - Diretta della gara (Convention Center con posti a sedere riservati)

19:00 - Apertura extra del museo per visita libera (19:00-20:00) e attivazione corner coffee station (Convention Center). Area simulatori disponibile

24:00 - Chiusura Convention Center e area simulatori

Domenica 11 giugno

9:00 - Diretta della gara (Convention Center con posti a sedere riservati)

16:00 - Chiusura della diretta

Biglietto Adulto 24 H Le Mans + Simulatore

Ingresso museo tariffa speciale

Badge dedicato

Consumazione coffee station (sabato 19:00-24:00)

Simulatore tariffa speciale (sabato 19:00-24:00)

TOTALE 30 Euro