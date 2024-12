I vincitori delle sei categorie hanno ricevuto il rispettivo trofeo ufficiale, che potranno esporre orgogliosamente nella propria concessionaria per un anno prima di restituirlo alla Ferrari Academy per la premiazione dell’anno prossimo. I vincitori 2024 hanno inoltre ricevuto una riproduzione in scala 1:2 del trofeo che potranno conservare per sempre, con una targhetta che riporta il loro nome, la concessionaria in cui lavorano, la categoria e l’anno in cui hanno vinto.

La Ferrari Academy fa le sue più sentite congratulazioni ai vincitori di ciascuna categoria e attende con entusiasmo il momento in cui accoglierà un altro gruppo di finalisti ai Testa Rossa Awards dell’anno prossimo, dove sarà riconosciuto il merito di coloro che si impegnano con la massima dedizione per fornire ai clienti la migliore esperienza possibile nelle concessionarie Ferrari.





I vincitori di quest’anno per ogni categoria sono i seguenti:

Top Technician – Jesus Alvarez – Emil Frey Sportivo GmbH – Germania

Top Service Manager – Paula El Helou – Al Tayer Motors LLC – UAE

Top After Sales Ambassador – Jakob Engsbye – Formula Automobile – Danimarca

Top Pre-Owned Manager – Sebastian Mora – Ferrari of Naples – USA

Top Marketing Executive – Alex Keddie – Graypaul Edinburgh – UK

Top Sales Executive – Bryan Luthringer – SF Côte d'Azur Cannes – Francia