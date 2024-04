Un nuovo 12 cilindri piatto (sostanzialmente, un V12 a 180 gradi) derivato dalla Formula 1 debuttò nel 1971 sulla 365 GT4 BB, meglio nota come Berlinetta Boxer. Gli anni Settanta furono un periodo difficile per le auto ad alte prestazioni, a causa delle nuove normative sulle emissioni che ne pregiudicavano la potenza; tuttavia, grazie all’iniezione diretta e a sofisticati sistemi di gestione del motore, questi ostacoli vennero prontamente superati. E così, le auto costruite da quel momento in avanti divennero non solo più ecologiche, ma anche più veloci: quando il 12 cilindri piatto fu montato sotto il cofano della 512 TR, erede della Testarossa, la potenza aveva ormai infranto il muro dei 400 CV (raggiungendo i 428 CV, per la precisione).

La F50 del 1995, costruita in serie limitata, superò addirittura i 500 CV, una potenza inaudita eppure non sorprendente, dal momento che anche questo modello montava un motore derivato dalla Formula 1. Con i suoi 515 CV di potenza, la 575M Maranello del 2002 sarebbe stata la prima auto prodotta in serie a sviluppare più di 500 CV.



Appena quattro anni dopo, la 599 GTB Fiorano avrebbe fatto ancora meglio, montando un nuovo V12 basato sul motore della supercar Enzo Ferrari in grado di erogare fino a 620 CV: una potenza straordinaria, resa possibile da diverse migliorie tecniche (come le valvole a fasatura variabile continua), dall’aumento della cilindrata a 6 litri e dal suo scatto in accelerazione, con un regime massimo che registrava l’impressionante valore di 8400 giri/min.