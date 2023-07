In copertina dell’ultimo numero di The Official Ferrari Magazine troviamo la Roma Spider, complementare alla versione coupé, che coniuga un design classico ispirato agli anni ’60 con la tecnologia avanzata e la velocità del presente. La differenza più evidente è naturalmente la capote, che si apre in pochi secondi per permettere al guidatore di apprezzare l’avvolgente sonorità del motore biturbo V8.

Oltre all’approfondimento sulla Roma Spider, vi offriamo un tuffo nella storia delle coppie coupé-spider create a Maranello, in particolare il duo 275 GTB e 275 GTS, progettato da Pininfarina nel 1964, con motore V12 da 3,3 litri.