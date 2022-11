La sua è una storia fatta di talento, fiducia in se stessi e opportunismo. Non portato per l’istruzione e lo studio, Piper era un bracciante agricolo. Un giorno notò una vecchia MG in un garage sul terreno di un cliente e fece molta pressione per averla. Come molti grandi piloti negli anni Cinquanta, i successi nelle corse di club lo misero presto sotto i riflettori. Fu notato dal futuro campione del mondo Ferrari di Formula Uno Mike Hawthorn dopo aver vinto il Leinster Trophy in Irlanda.

E così ebbero inizio le sue avventure automobilistiche, storie così incredibili che è difficile credere che tutto sia realmente accaduto. Un esempio? La corsa francese su strada a Etienne nel 1957. “Il circuito si sviluppava su una strada a doppia carreggiata: da un lato si scendeva, dall’altro si risaliva. Ero ruota a ruota con un’Osca e pioveva. Sono stato spinto oltre lo spartitraffico, la mia auto si è capovolta ed è finita nella carreggiata che viaggiava in senso opposto, prendendo fuoco. Quando ho riaperto gli occhi ero circondato da figure incappucciate e vestite di nero: pensavo di essere arrivato nell’aldilà. In realtà ero nell’ospedale locale assistito dalle suore. Adrian Conan Doyle, il figlio dell’autore di Sherlock Holmes, ha fatto un incidente con la sua Ferrari in gara ed è stato subito ricoverato nello stesso ospedale, così ha potuto restituirmi un paio di occhiali RAF Mk 8 che gli avevo prestato”.