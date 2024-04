“Fuori c’è una signora che sostiene di volervi mostrare qualcosa che vi interesserà”, ci dicono alla reception dell’Hapuku Lodge, l’hotel in cui soggiorniamo nei pressi di Kaikōura, un’antica comunità di balenieri sulla costa est dell’Isola del Sud della Nuova Zelanda. In preda alla curiosità usciamo nel piazzale, dove tra le Purosangue rosse e blu troviamo una piccola Ferrari argentata. Eppure non si tratta di una Ferrari qualsiasi: è la quarta vettura stradale mai realizzata dalla Casa di Maranello, una 166 Inter appartenente ad Amanda e Phipps Rinaldo, residenti del luogo.

“Abbiamo saputo dal farmacista che soggiornavate qui, così abbiamo pensato di venire a mostrarvela”, spiega Amanda mentre ammiriamo a bocca aperta la sua vettura: ci sembra quasi di condividere questa surreale esperienza con Enzo Ferrari in persona. Un momento a dir poco memorabile.