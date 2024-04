Il Grand Tour della Ferrari Purosangue in Nuova Zelanda: la prima tappa

Il secondo giorno ci porta ancora più a sud, verso il lago Taupo, lungo una strada panoramica che attraversa i paesaggi kiwi per antonomasia. Tra le strade tortuose fiancheggiate da scenari bucolici, la Purosangue mantiene tutta la sua compostezza. Quando si attiva la modalità Sport si trasforma in una vera e propria supercar, in omaggio alle sue origini tra le mura di Maranello.

Il nostro viaggio include una breve sosta a Rotorua, annidata nella vasta regione termale situata nel cuore dell’Isola del Nord della Nuova Zelanda, famosa per le sue sorgenti calde naturali. Qui ci godiamo una tranquilla passeggiata nel bel mezzo dell’imponente foresta di Redwoods, circondati da alberi che si stagliano alti nel cielo. Proseguendo verso il lago Taupo, destinazione della giornata e prima tappa del nostro Grand Tour in Nuova Zelanda, incontriamo uno scenario incantevole dopo l’altro.