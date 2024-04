Quando si pensa a Ferrari, viene spontaneo pensare all’innovazione, all’ingegneria e, naturalmente, alle automobili. Tuttavia, sono le persone e non le vetture il cuore pulsante di Maranello. Ferrari è fermamente radicata nel proprio territorio e, da oltre 75 anni, si impegna ad investire a favore della comunità locale e nell’istruzione, per creare migliori opportunità per le nuove generazioni.

Il Ferrari Gala di quest’anno a New York City ne è un esempio. L’esposizione della durata tre giorni presso il complesso cittadino Hudson Yards culminerà con l’esclusiva asta di beneficenza che si svolgerà il 17 ottobre. L’obiettivo è sostenere i valori aziendali volti alla promozione dell’istruzione all’interno delle comunità e offrire opportunità a studenti di ogni estrazione sociale.