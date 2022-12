Enzo Ferrari rispondeva a tutti. Magari poche righe dattiloscritte, ma sempre firmate con il suo inconfondibile inchiostro viola. E accontentava le loro richieste: la foto di un pilota, un adesivo con il Cavallino, la brochure di una vettura. Ma a volte la richiesta non era esaudibile: allora, come oggi, l’accesso alla fabbrica è consentito solo ai maggiori di 16 anni e di conseguenza i troppo piccoli non potevano essere ammessi.





Quest’estate, abbiamo messo in atto una piccola impresa. Abbiamo scelto un anno, il 1985, tre anni prima della morte del fondatore, e abbiamo esaminato una per una le quasi 2 mila lettere di una decina di raccoglitori. Come c’era da aspettarsi, abbiamo trovato un po’ di tutto, ma a noi interessava selezionare i bambini che avevano scritto a Enzo. Ne abbiamo individuati alcuni e ci siamo messi in testa di provare a rintracciarli, spedendo la copia della loro lettera e chiedendo di mettersi in contatto con noi.