Ma con appena 3,7 chilometri di asfalto, quattordici curve da percorrere e 830 CV a disposizione, l’esperienza diventa più simile a una serie di accelerazioni tra una curva e l’altra, mentre il circuito si arrampica e si snoda su e giù per la collina. In quei lunghi tornanti e in quelle grandi frenate la 812 Competizione dimostra di essere più di un semplice involucro per un motore straordinario, e molto più di un’evoluzione della 812 Superfast.





Come tutte le Ferrari sportive, è stata progettata per eccellere in ogni sfida che possa presentarsi su un circuito. Il sistema di raffreddamento dei freni è stato completamente rivisitato, l’aerodinamica – sia della carrozzeria sia del sottoscocca – è stata modificata. Anche il sistema di sterzo posteriore della 812 Superfast è stato aggiornato per consentire il movimento indipendente di ciascuna delle quattro ruote, mentre il Side Slip Control 7.0 fa il suo debutto sulla 812 Competizione.





L’elenco dei ritocchi e delle modifiche apportati dai maestri di Maranello è davvero significativo, ma l’esperienza rimane invariata. Non ci sarà mai un rettilineo abbastanza lungo da consentire a chi è al volante di godere appieno della superiorità del V12 della 812 Competizione, ma forse non è questo il punto. Forse il punto invece è l’intensità del momento, che si tratti di tuffarsi tra i tornanti e le curve del circuito di Palmer o di cambiare marcia durante il viaggio di ritorno dal circuito dopo un’incredibile giornata trascorsa a guidare in pista.