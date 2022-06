Inutile dire che la Daytona SP3 offre prestazioni davvero estreme. Con i suoi 840 CV, il propulsore V12 è il più potente mai prodotto da Ferrari. Il rapporto peso/potenza da record e i valori di accelerazione parlano da soli: da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e da 0 a 200 km/h in soli 7,4. Ma ciò che impressiona davvero il pilota è la curva di potenza in continua ascesa, l’infinita spinta in avanti, la folgorante capacità di arrivare fino a 9.500 giri/min.

Eppure, sebbene la Daytona SP3 appaia assolutamente “fisica” da guidare, tutto in essa indica che è il conducente ad avere il controllo. L’ultima versione 6.1 del sistema di controllo Ferrari SSC (Side Slip Control) include, per la prima volta su una V12 a motore in posizione centrale-posteriore, il Ferrari Dynamic Enhancer (FDE). Con il manettino in modalità “Race” o “CT-off”, l’FDE utilizza in modo intelligente le pinze dei freni per gestire l’angolo di imbardata della vettura nelle situazioni di guida al limite, rendendo la manovrabilità più prevedibile e divertente.