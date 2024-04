My Every Day Ferrari: Oliver Plassmann

“Dormiamo in Baviera e poi superiamo il passo del Brennero all’alba. È semplicemente meraviglioso”. Ci sono aneddoti – rigorosamente non confermati – di pattuglie di Carabinieri che si accostano in autostrada per ammirare la livrea, quindi sollevano il pollice e sorvolano sulla spericolata velocità con cui la coppia tedesca fa il suo ingresso nel territorio italiano.







L’intervista si svolge tra due fine settimana: uno a Hockenheim e quello successivo in occasione di un raduno a Spielberg. Durante la stagione, per due settimane al mese vanno in giro con l’auto da corsa. Lontano dalle corse, esprime parole di elogio per la SF90. “È una vettura speciale che può essere utilizzata tutti i giorni grazie alla trazione integrale”, afferma. “Quando si accelera, l’aderenza non manca mai. È davvero facile da guidare. È un’auto veloce, non c’è motivo di avere paura di guidarla. Cambio le marce in modalità manuale perché mi fa sentire meglio la vettura”.