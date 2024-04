My Every Day Ferrari: Herwig Mullens

Nel 2012 ha acquistato una F12berlinetta. “Ce l’ho ancora. La prima Ferrari non si può vendere. Mai”. Ha due figli grandi ed entrambi gli dicono: “‘No no, papà, non venderla’”, aggiunge ridendo. Quando si parla della sua “scuderia Ferrari”, Mullens adotta lo stesso tipo di approccio diretto con cui questo garbato signore sulla cinquantina ha ottenuto un enorme successo in campo immobiliare: “La vita è troppo breve per guidare auto noiose”, afferma.

Non c’è nulla di “ordinario” nella sua attuale “auto di tutti i giorni”, una meravigliosa 812 Superfast, le cui linee aggraziate sono esaltate da una raffinata livrea “Grigio Silverstone”. “Non mi dispiace macinare chilometri”, continua Mullens. “Il mio punto di vista è che, quando si possiede una Ferrari, non la si deve parcheggiare in garage solo per poterla ammirare: sono nate per essere guidate”. E quando dice guidare, lo dice nel vero senso della parola. L’amata F12 ha percorso finora 35.000 chilometri. Una F8 Tributo ne ha accumulati 10.000 in due anni, mentre nello stesso periodo la 812 è arrivata a coprire la bellezza di 25.000 chilometri.