Dove nasce il motore Ferrari

Nella prima fase avviene il riempimento della cosiddetta “cassa d’anima” con una miscela di sabbia e resina il cui legante non è identificato. Segue una fase in cui nella cassa viene iniettata aria compressa, per sigillare la miscela. “Questa fase viene chiamata ‘sparo’ della cassa d’anima”, prosegue Santini. “Un po’ come accade a una tortiera durante la cottura in forno”. Successivamente avviene una fase di solidificazione, tramite soffocamento in anidride solforosa. Eventuali residui di gas vengono eliminati iniettando aria compressa sull’anima. A questo punto, si estrae lo stampo in sabbia compattata risultante. Nel complesso lessico della fonderia, questo delicato stampo è evocativamente definito “anima”.

“Si tratta effettivamente della forma inversa rispetto al componente del motore che vogliamo creare”, spiega Santini. La sua struttura fine deve essere necessariamente rinforzata inserendo una struttura in ferro del diametro massimo di un millimetro o inferiore. Questo compito tanto delicato è eseguito da mani ben ferme e munite di guanti. L’anima viene quindi attentamente rifinita rimuovendo manualmente il materiale in eccesso, creando delle cavità e così via. Spesso si produce una fusione di anime incollate tra loro per ricreare il componente motore desiderato.