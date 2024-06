Per i clienti che ricercano un look ancora più di impatto, la finitura in carbonio a vista Tailor Made offre un’opzione aggiuntiva dedicata alla sportività: esclusive tonalità in “transitional carbon” che danno risalto alle linee della carrozzeria di questo modello Icona. Insieme alle infinite possibilità di finitura e personalizzazione degli interni offerte per rendere ogni Daytona SP3 autenticamente unica, queste gradazioni – che portano il nome di pietre e metalli preziosi come Rubino, Zaffiro, Malachite, Ambra, Oro e Ametista – creano un effetto in cui la vettura sembra splendere in una tonalità quasi impercettibile che arricchisce, senza mai mascherarla, la caratteristica trama della fibra di carbonio. Per il momento, la personalizzazione con carbonio a vista – accolta con grande entusiasmo dai clienti Ferrari – è disponibile unicamente per la Daytona SP3, la sola vettura dell’attuale gamma della Casa di Maranello a poter vantare un telaio e una carrozzeria interamente in fibra di carbonio. Ma chissà quali sorprese riserverà il futuro...