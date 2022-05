Si parte con lo sgrassaggio completo del telaio e la pulizia delle superfici, per prepararlo all’immersione in un bagno di cataforesi, importante per la protezione duratura dalla corrosione. Dopo l’immersione nella vasca della cataforesi un team composto da robot e umani che lavorano fianco a fianco su 62 carrozzerie al giorno, si mette al lavoro.

I robot svolgono un ruolo estremamente importante, ma il lavoro umano è parte fondamentale della linea di produzione. L’applicazione del rivestimento di base nelle parti interne, per esempio, avviene manualmente in quelle aree non raggiungibili dai robot: l’occhio umano può vedere dettagli che il robot non è in grado di percepire.

Grazie a questo lavoro di squadra un telaio può passare attraverso due stazioni automatiche ed emergere completamente verniciato in soli 22 minuti (11 minuti per stazione). Una sola Ferrari rossa richiede 4 kg di vernice, anche se il volume varia a seconda del colore: per i colori metallizzati ne serve un po’ meno, mentre per il nero leggermente di più. Una volta che la vettura è verniciata, un computer raccoglie dati da dieci/dodici diverse posizioni sull’auto per garantire che il colore sia stato applicato in modo uniforme e corretto su tutto il telaio.

Il processo di personalizzazione segue ancora principi artigianali. Non ci sono sticker sulla carrozzeria; per proteggere la vernice vengono utilizzate delle maschere adesive e il colore viene poi applicato manualmente. È un lavoro complicato: la livrea coprirà l’intera vettura e può essere di diversi colori e materiali – come la fibra di carbonio. Il team impiega circa sei ore per completare il lavoro.

Una volta pronte, le auto vengono portate in magazzino, completando un processo unico all’interno dello stabilimento che — almeno in linea di principio — non cambia da 75 anni.