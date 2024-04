Grande appassionato di auto, opere d’arte indiane e chitarre, Ernie Boch Jr – ex proprietario e CEO di un impero nel settore della vendita e assistenza auto nonché ex frontman del gruppo blues rock Ernie and the Automatics – ha trasformato la sua casa a Norwood (Massachusetts, USA) in un museo. Le Ferrari, tra cui una 330 GT 2+2 del 1965 e una 512 BB del 1979, occupano un posto d’onore all’interno della sua collezione, che ama condividere con gli amici.