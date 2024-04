E quasi da tradizione, anche quest’anno per il GP d’Italia la SF-23 avrà una livrea celebrativa oltre che del DNA sportivo della Ferrari anche del trionfo della 499P alla 24 Ore di Le Mans, così come per Charles e Carlos ci sarà una tuta speciale che sarà l’ispirazione per una capsule collection, una selezione di capi e accessori in edizione limitata realizzati in collaborazione con partner d’eccellenza.