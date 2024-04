Verranno prodotti solo cinque esemplari della Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano con questa configurazione speciale, dove storia, innovazione ed esclusività si fondono rendendo omaggio nel 2023 a una delle monoposto di maggior successo del marchio in F1. Un connubio armonioso e dinamico di passato glorioso, visione contemporanea e tecnologia della propulsione di ultima generazione. Come la monoposto F2004, questa vettura con motore centrale è la quintessenza della tecnica di Maranello. L’auto dell'Atelier Ferrari non ci racconta solo la storia di un’icona, ma la rinnova. È un omaggio alla ricerca incessante di Ferrari per le prestazioni e la prova che l’eredità di quel glorioso capitolo della storia della Scuderia è più vivo che mai.

Il primo dei cinque esemplari è stato presentato a Budapest davanti a un gruppo selezionato di appassionati di Ferrari e alla presenza del Team Principal della Scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur. Una straordinaria coincidenza è che la vittoria di Ferrari 19 anni fa coincideva esattamente con l’apertura della prima concessionaria Ferrari nella capitale ungherese da parte della famiglia Lippi. Tutte e cinque le vetture sono state vendute in anteprima a clienti ungheresi.