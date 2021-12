Il team ha così iniziato a smantellare l’auto nel settembre del 2019 e si è reso ben presto conto che la struttura di supporto della carrozzeria non era corretta. “Era stata ricostruita con tubi arrotondati, come una 375 Indianapolis, anziché con una sezione quadrata, e la forma era scorretta, in particolare nell’area del serbatoio. Tuttavia, il telaio è rimasto interamente quello originale dalla paratia posteriore, il numero ‘5’ è inciso nell’area dell’abitacolo, anche se la parte anteriore è stata modificata al momento dell’installazione del V8 Chevrolet”. Incredibilmente, il motore V12 installato nel telaio numero 5 in occasione del restauro di Tony Merrick degli anni ‘70 era originale e non era per nulla in cattive condizioni.