Era la sesta vittoria consecutiva delle Rosse a Le Mans, la settima in otto anni e uno dei successi più prestigiosi del Casa di Maranello. Fu anche una vittoria del tutto inaspettata, strappata alla flotta delle nuove e costose Ford GT40, date per favorite anche in virtù del loro budget illimitato.

L’accesa rivalità tra le due scuderie sarebbe poi diventata il soggetto di un film hollywoodiano, Le Mans ’66 – La grande sfida, interpretato da Matt Damon e Christian Bale e ambientato nel 1966. Quello fu, infatti, il “Terzo Atto” della rispettiva contesa a Le Mans.

Il “Primo Atto” – nel 1964 – vide Ford subire una pesante sconfitta. In questa circostanza, ci concentreremo sul “Secondo Atto”, che andò in scena nel 1965. La Ford si ripresentò in pista più forte e agguerrita che mai. L’obiettivo a cui puntava era chiaro, ma tutt’altro che facile da centrare: battere le Ferrari, eterne vincenti.