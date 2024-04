“Quest’anno abbiamo una gara in più in calendario”, commenta Pier Guidi, “oltre al Qatar, su due piste, Imola e San Paolo, non abbiamo mai gareggiato con le Hypercar, quindi non mancheranno le incognite specialmente perché non abbiamo riferimenti assoluti sulle nostre prestazioni e su quelle dei nostri avversari”.

Dopo l’esordio del 2 marzo, il Circus si sposterà a Imola (Italia; 21 aprile), Spa-Francorchamps (Belgio; 11 maggio), Le Mans (Francia; 15-16 giugno), San Paolo (Brasile; 14 luglio), COTA (Stati Uniti d’America; 1 settembre), Fuji (Giappone; 15 settembre) e Bahrain (2 novembre).