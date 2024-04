“È la prima volta che guido una Roma Spider”, afferma. “È perfetta per chi desidera viaggiare in Ferrari nella vita quotidiana. È un’auto completa, comoda ed estremamente elegante sia nel design esterno che negli interni”. Un’eleganza espressa fin nel più profondo della Roma Spider: una vettura con motore centrale anteriore e capote in tessuto, che evoca lo spirito delle iconiche Ferrari come le splendide 250 GT California e 365 GTS4 “Daytona Spider”.