Nell’e-building inizia il futuro

“Sarebbe stato più economico costruire un semplice capannone”, osserva Benedetto Vigna, che nella sua lunga carriera ha visitato più edifici tecnologici anonimi di quanti ne voglia citare. “Ma questa era un’opportunità per creare qualcosa che andasse a beneficio dei nostri visitatori e dipendenti. Coniugare bellezza e funzionalità: è la stessa sfida che affrontiamo con le nostre auto. Gli impianti di produzione, di solito, non offrono la flessibilità di cui disponiamo qui”.

I più fedeli visitatori del quartier generale di Ferrari si chiederanno dove sia stato trovato lo spazio per costruire un nuovo edificio con un’area totale di 42.500 metri quadrati su quattro piani. Ferrari non solo continua a mettere in luce la cittadina emiliana di Maranello sul palcoscenico mondiale, ma la migliora attivamente: l’azienda ha acquistato 39 edifici e ha recuperato terreni industriali non edificati per agevolare quest’ultima espansione. La rete stradale intorno al sito è stata migliorata, sono stati costruiti 1,5 chilometri di piste ciclabili e saranno creati circa 1.400 nuovi posti auto. In totale, sono stati riqualificati 110.000 metri quadrati, dando nuova vita a un’area che in passato era stata abbastanza trascurata.

Tornando all’interno dell’edificio, uno dei robot attraversa gli spazi muovendosi con agilità. Robot di questo tipo saranno presto utilizzati per superare i limiti di produzione e per consentire una rapida riattrezzatura, ove necessario. Le postazioni di lavoro sono riconfigurabili, altamente ergonomiche e utilizzano ganci sollevatori con diverse possibilità di regolazione. Ovunque si diriga lo sguardo, l’ambiente dà prova della sua flessibilità, per soddisfare non solo le esigenze aziendali di oggi, di domani o dell’anno prossimo, ma probabilmente anche quelle dei prossimi vent’anni.