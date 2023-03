Ma la storia della GT4 riservò un altro straordinario colpo di scena: una versione da 2,0 litri, alimentata dal più piccolo V8 di serie della storia. Presentata al Salone di Torino nel novembre 1974, la 208 GT4 era praticamente identica alla 308 GT4, a parte il motore di cilindrata inferiore. L’alesaggio fu ridotto da 81 a 66 mm e la potenza da 255 a 180 CV. Le prestazioni erano ovviamente inferiori, ma la vettura raggiungeva comunque i 100 km/h in 7,7 secondi e la velocità massima era di 220 km/h. Il suo piccolo V8 rombava al ritmo esaltante di 7700 giri/min.

La 208 GT4 fu venduta solo in Italia e fu progettata per evitare le nuove tasse punitive italiane sulle auto con cilindrata superiore a 2,0 litri. Tali tasse furono introdotte per ridurre la dipendenza dal petrolio in seguito all’embargo OPEC del 1973. La produzione della 208 GT4 continuò fino al 1980, dopodiché questo piccolo delizioso motore alimentò le 208 GTB e GTS biposto.

A titolo di nota, vale la pena ricordare che il motore Ferrari è uno dei numerosi V8 da 2,0 litri prodotti, tutti da costruttori italiani. Tuttavia, la sua cilindrata di 1990,64 cc era inferiore a quella dei concorrenti, anche se solo di qualche millimetro cubo.