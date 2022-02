Essendo un progetto Tailor Made, gli esperti di design del dipartimento hanno selezionato sapientemente i mix di materiali e le combinazioni di colori più appropriati, sia per gli interni sia per gli esterni. Per personalizzare l’abitacolo, i clienti possono scegliere tra finiture in pelle o in Alcantara.

Per chi preferisce l’Alcantara, i sedili sono disponibili con un rivestimento traforato sfumato, con un motivo chiamato “micro-gallettone” (il gallettone è il dado centrale con alette che una volta veniva usato per fissare le ruote ai mozzi). Per i clienti che scelgono gli interni in pelle, i rivestimenti dei sedili presentano un motivo astratto che ricorda colline lontane.