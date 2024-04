“È stato un vero privilegio poter lavorare con Ercole a questo volume”, spiega Schlegelmilch, “perché insieme a me è stato artefice di un processo di innovazione stilistica che ha contribuito a rendere la Formula 1 una categoria diversa da tutte le altre. Io ho iniziato prima, nel 1962, lui è arrivato otto anni dopo, ma credo che insieme rappresentiamo uno spaccato significativo di quello che è questo sport dal punto di vista della comunicazione per immagini. Il segreto? Probabilmente il fatto di aver vissuto la F1 entrando in contatto diretto con tutti i suoi protagonisti”.

Ercole è d’accordo: “Molte volte con Rainer ci siamo seduti a guardare le foto l’uno dell’altro ed è bello aver avuto l’opportunità di ritrovarci insieme nelle pagine di questo volume”.