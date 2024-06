La città di Nashville, in Tennessee, è la patria di leggende della musica come Dolly Parton, Willie Nelson e Johnny Cash. Nota per artisti di grande fama e per il suo tripudio di suoni, offre uno scenario ideale per la Cavalcade. L’inconfondibile sound acuto del V12 di Maranello si unisce ai profondi bassi dei motori V8 di modelli come LaFerrari, Roma Spider, Ferrari 812 e Portofino, su cui spicca e si innalza il coro immediatamente riconoscibile dei V6 di una flotta di 296 GTS. Poi, con la stessa velocità con cui sono arrivate, scorrono via, in una sinuosa scia di colori dal rosso, al giallo, al nero, lasciandosi alle spalle il frastuono della città per ritrovarsi sulle ampie strade del sud.