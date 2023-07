Una rivoluzione ancora più marcata accolse gli appassionati al Salone di Parigi del 1968, quando Ferrari presentò la nuova 365 GTB4, erede della 275 GTB4. Il suo inedito look aggressivo rappresentava l’evoluzione dei tratti del modello precedente: abitacolo in posizione arretrata, cofano allungato e “naso di squalo” ma in uno stile completamente rivisitato e, anche in questo caso, considerato una perfetta opera di design. Successivamente, la nuova 365 GTB4 meritò presto il soprannome “Daytona” in onore della tripletta Ferrari nella 24 Ore di Daytona dell’anno precedente.

Nel 1969 arrivò la versione spider della “Daytona”: la 365 GTS4. Identica al di sotto della linea di cintura, la vettura presentava una capote in tessuto pieghevole che conquistò una nuova generazione di amanti del sole, in particolare negli Stati Uniti. Si trattava di un modello decisamente esclusivo: fino al 1973 furono infatti prodotti 122 esemplari di spider.

Furono necessari altri 45 anni perché fosse prodotta in serie una nuova coppia di modelli coupé e convertibile a motore anteriore del Cavallino Rampante. La prima è stata la 812 Superfast, nel 2017, una spettacolare berlinetta V12 dalle prestazioni straordinarie, seguita, nel 2019, dalla 812 GTS, la prima Ferrari V12 con tetto rigido ripiegabile.