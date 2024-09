Mentre i guidatori erano in pausa pranzo, la maestosa Piazza della Libertà della città rinascimentale di Udine ha offerto lo scenario per un’esposizione delle auto, regalando così alla gente del posto l’occasione di passeggiare tra esemplari iconici che hanno segnato la storia della Casa di Maranello: dalle innovative vetture stradali e sport dei primi anni (come varie 166 MM e una rara 121 LM con motore a 6 cilindri in linea) fino alle supercar che hanno dettato gli standard tecnologici nel corso dei decenni, come la GTO, la F40, la F50 e la Enzo Ferrari.





L’elegante carovana e il suo rombo vigoroso hanno quindi abbandonato la città per dirigersi verso il mare, attraverso le città di Palmanova e Aquileia, in una sinfonia di motori V8 e V12 leggendari che ne preannunciava l’arrivo già a una notevole distanza.





Mentre la prima giornata ha avuto come cornice l'architettura storica italiana, il secondo e il terzo giorno sono stati un tuffo nello splendido paesaggio naturale. Dopo essersi addentrate oltre il confine sloveno e lungo le rive dell'Isonzo, fino alla città di Idria, dichiarata patrimonio dell'UNESCO, le Ferrari hanno proseguito la loro Cavalcade, nella giornata conclusiva, attraverso la regione del Carso fino a Trieste, che sin dall'inizio del secolo scorso è stata teatro di una rinomata competizione automobilistica in salita verso la collina di Opicina.