Quindi anche i modelli prodotti in tempi più recenti. Questo perché senza alcun dubbio i moderni modelli Ferrari diventeranno i classici di domani, all’interno di un processo dinamico in cui i collezionisti andranno a ricercare di volta in volta modelli più recenti, come per esempio la Testarossa “monospecchio” degli anni ’80.

Di fatto, non esiste un limite di età oltre il quale le auto non possono ricevere il trattamento rigoroso, dedicato e meticoloso di Ferrari Classiche. Ma per ottenere l’ambito Certificato di Autenticità è necessario che un’auto abbia almeno vent’anni. Il dipartimento accoglie a braccia aperte i classici moderni come la 550 Barchetta Pininfarina mostrata qui, un’auto splendida sottoposta di recente a un importante intervento di restauro a Maranello.

“Originale” è la parola chiave. L’essenziale è mantenere le auto in condizioni perfette ma anche rispettare esattamente le specifiche con cui hanno lasciato la fabbrica. Il servizio di certificazione del Dipartimento Ferrari Classiche garantisce che le auto rispecchino l’omologazione originaria e che tutte le sue parti risultino autentiche. Perché questo è così importante? Perché ogni modello è stato creato con un particolare design, studiato per ottenere determinate prestazioni al momento della sua ideazione. Con una qualsiasi modifica, l’auto non è più effettivamente la stessa.