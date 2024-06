Il carattere esoterico di questo mercato sopravvive ancora oggi, come conferma Torre: “Una Ferrari non ha niente a che fare con il genere di vettura guidata nel quotidiano dall’americano medio. Ciò che accende l’interesse degli acquirenti americani sono la tradizione alle spalle del marchio e l’estetica delle vetture, che per loro hanno un che di esotico. Per un americano, possedere una Ferrari significa avercela fatta nella vita”.

Con ben 70 anni di esperienza all’attivo, le operazioni dell’Hub Ferrari in Nord America filano lisce come l’olio. Con sede a Englewood Cliffs, in New Jersey, l’ufficio si trova dall’altra parte del fiume Hudson rispetto a Manhattan, dove all’angolo tra Park Avenue e la 55th Street si trova uno dei pochi atelier Tailor Made al di fuori di Maranello. Torre, che quest’anno festeggia 25 anni in Ferrari, è orgoglioso della squadra che ha contribuito a mettere insieme negli USA.

“Abbiamo un team di ben 107 persone. Il nostro è l’ufficio più grande fuori da Maranello, per via dell’area geografica che dobbiamo coprire e della complessità di questo mercato”. Torre è molto chiaro anche sull’importanza della diversità sul luogo di lavoro. “Circa il 35% del team è composto da donne”, sottolinea. “Per quanto riguarda l’industria automotive statunitense, direi che rappresentiamo un ottimo punto di riferimento”.