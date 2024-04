Il cambiamento non è avvenuto dall’oggi al domani. Prima fu la volta delle grandi auto sportive Ferrari a motore anteriore, come la 250 GTO (1962), oggi il modello della Casa più pregiato di tutti e auto sportiva di grande successo ai suoi tempi. La 365 GTB/4 – meglio conosciuta ora come Daytona – era la punta di diamante ad alte prestazioni della Ferrari quando fu lanciata nel 1968. C’erano chiaramente ancora dei tradizionalisti a Maranello che sostenevano i vantaggi della formula Ferrari consacrata nel tempo, che prevedeva il motore V12 posizionato anteriormente. Un layout meccanico presente ancora oggi con successo su modelli Gran Turismo come la 812 Superfast e la nuovissima 812 Competizione, che ha recentemente fatto il suo debutto.



Tuttavia, per le auto da pista e per le sportive da strada, i vantaggi di una configurazione a motore centrale stavano diventando evidenti. Con il peso concentrato al centro, l’auto può cambiare direzione più facilmente e rapidamente. La manovrabilità, inoltre, risulta migliore. La possibilità, poi, di spostare il peso dalla parte anteriore a quella posteriore consente anche di aumentare la trazione posteriore e migliorare la capacità dell’auto di ridurre la sua potenza.