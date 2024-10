Hoult è alla guida di auto Ferrari da diversi anni ormai. Partito dal programma Corso Pilota, gareggia adesso nei campionati Ferrari Challenge con un’auto da corsa che prende le mosse dal modello da strada 296 GTB, ma in cui il motore elettrico del sistema di propulsione ibrido è stato rimosso per lasciare solo il motore V6 biturbo, così da raggiungere la poderosa potenza di 700 CV. Un’auto seria, per chi in pista fa sul serio.

Hoult è decisamente uno di questi. Ci spiega prontamente come gli istruttori Ferrari l’abbiano assistito passo passo nel migliorare la sua performance e le sue abilità su pista, spronandolo ad andare sempre più veloce. “Adesso, quando corro con la Ferrari 296 Challenge”, racconta Hoult, “sento che le mie capacità si stanno via via affinando, e al contempo cresce la mia sicurezza nel capire quali input devo dare all’auto affinché possa trarne il meglio in pista”.

La differenza tra la pista e il set? La risposta di Hoult, che è stato protagonista in prima persona delle spettacolari scene d’inseguimento nel deserto di “Mad Max: Fury Road”, è breve e concisa: “La differenza principale è che in ‘Mad Max’ c’era una controfigura che faceva la maggior parte delle scene pericolose al posto mio, lontano dalla telecamera, mentre io mi limitavo a fingere e potevo concentrarmi così sul dialogo. Quando corro con Ferrari, invece, non posso nascondermi, perché ci sono io ai comandi. Se qualcosa va storto, è unicamente colpa mia”, dice sorridendo.