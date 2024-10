Sulle strade pubbliche, spesso insidiose e asfaltate in modo inadeguato, che si snodavano precariamente intorno alla Sicilia, leggende del calibro di Stirling Moss, Juan Manuel Fangio e Tazio Nuvolari si sono guadagnati la loro reputazione di piloti eroici, spesso rischiando la vita.

La gara originale, che si disputò per la prima volta nel 1906 e fu interrotta per motivi di sicurezza nel 1977, è ormai un ricordo del passato, ma è sempre viva nella memoria. Oggi la Targa Florio continua a essere celebrata ogni anno sotto forma di gara di regolarità, e attira in Sicilia proprietari di auto d’epoca da ogni parte del mondo, per ripercorrere con le loro vetture il tracciato della gara originale e rendere omaggio ai campioni dell’automobilismo che ne sono stati protagonisti, anche se con molta meno enfasi sulla velocità assoluta e con una maggiore attenzione alle strade meravigliose, ai paesaggi mozzafiato e al delizioso cibo dell’isola.