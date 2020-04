La fine dell'era Schumacher

Nell’anno dell’introduzione dei motori V8 da 2,4 litri di cilindrata, e del ritorno ai cambi gomme in gara, la Ferrari si riscattava dall’opaco 2005 con una stagione da protagonista, contendendo alla Renault il titolo Mondiale. In un Campionato in cui non mancheranno le polemiche – come lo stop di Schumacher alla Rascasse a Montecarlo durante le qualiche, che impediva agli avversari di migliorare il loro tempo, oppure il discusso mass damper sulle Renault, messo poi al messo al bando dalla FIA – le sette vittorie di Schumacher, e le tre del nuovo arrivato Felipe Massa, non bastavano però a fermare Alonso e la squadra di Enstone dall’ottenere il bis iridato. A fine stagione, con il ritiro annunciato dopo la vittoria di Monza, si concludeva l’era di Schumacher a Maranello: in 180 GP disputati con la Ferrari, il tedesco aveva conquistato 72 vittorie, 58 pole position, 53 giri veloci, 5 Titoli Piloti e sei Costruttori.