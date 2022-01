CEVA Logistics offre un'ampia gamma di servizi lungo tutta la catena di fornitura globale, dal trasporto aereo, marittimo e terrestre, allo stoccaggio, fino ai servizi a valore aggiunto, grazie ai suoi ca. 78.000 dipendenti e ai ca. 1.000 siti presenti in più di 160 paesi.

Gli esperti specialisti di CEVA Logistics si concentrano sulla progettazione di soluzioni personalizzate end-to-end in grado di soddisfare le esigenze complesse e in rapida evoluzione della supply chain.





La partnership tra la Scuderia Ferrari e CEVA Logistics lega due attori leader nei rispettivi settori – delle corse e della logistica – uniti dalla condivisione di valori e da un forte impegno verso il raggiungimento della neutralità delle emissioni di carbonio.





CEVA Logistics fornirà tutti i servizi di supporto logistico per la presenza di Scuderia Ferrari agli eventi di Formula Uno, alla serie di corse GT e ad altri eventi. Grazie alla sua rete globale leader nel settore aereo, terrestre e marittimo, CEVA è stata incaricata di assicurare le spedizioni su strada e via mare delle auto e delle attrezzature della Scuderia Ferrari verso i siti di gara in tutto il mondo.