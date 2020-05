Fornitore

Bell Racing Helmets è il leader mondiale nella produzione di caschi di protezione all’avanguardia progettati per piloti professionisti e amatoriali.

Dal 1954, i caschi Bell sono stati indossati e utilizzati da tanti campioni, in tutte le categorie del Motorsport, più di qualsiasi altro brand e oggi è il principale fornitore di caschi FIA8860 per gli atleti che gareggiano in Formula 1. I caschi Bell massimizzano la protezione e migliorano le prestazioni del pilota attraverso un design che guarda al futuro, tecnologia all’avanguardia, ingegneria superiore, comfort e vestibilità eccezionali, ventilazione eccellente e caratteristiche vincenti realizzate utilizzando le ultime innovazioni di materiali e le più recenti tecniche di produzione, creando in questo modo la linea più avanzata di caschi da corsa disponibile oggi nel mondo.