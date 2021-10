Enrico Gualtieri è nato il 21 febbraio 1975 a Modena.

Si laurea nel 2000 in Ingegneria Meccanica all’Università di Modena e Reggio Emilia. Entra in Ferrari per lavorare alla propria tesi e viene assunto dopo la laurea come Simulation Specialist nella Scuderia.



Nel 2003 diventa Engine Fluid Dynamic Simulation Specialist, crescendo di responsabilità nell’area Fluidodinamica e Combustione Motore, seguendone la sperimentazione prima e la progettazione dal 2008.



Nel 2010 è Head of Engine Reliability, occupandosi poi dell’affidabilità della prima Power Unit dell’era ibrida della Formula 1, nel 2014.



Dal luglio 2014 assume la guida del gruppo di Progettazione e Sviluppo Motore (Head of Engine Design and Development), ruolo che tiene fino al 2017 quando diventa responsabile di tutto il progetto legato alla Power Unit (Head of PU Project Management). Nel 2019, nella struttura tecnica definita con la nomina di Mattia Binotto al ruolo di Team Principal, diventa Head of Power Unit Area.



Appassionato di calcio, Enrico in gioventù è stato un giocatore a livello dilettante e il suo cuore da sempre batte per il Modena, la squadra della sua città. Il poco tempo libero che gli lascia il lavoro alla Scuderia Ferrari lo dedica alla famiglia, agli amici e a lunghe passeggiate in montagna, un ambiente che gli piace frequentare anche durante l’inverno.