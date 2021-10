“

Una gara solida da parte di tutta la squadra,

Mattia Binotto

#EssereFerrari

che ci permette di raccogliere punti importanti per la classifica Costruttori. Sapevamo che, su una pista molto impegnativa per la gestione degli pneumatici, avremmo potuto trovarci in una situazione simile a quella vissuta nel Gran Premio di Francia ma abbiamo lavorato tanto, come squadra e come piloti, per migliorarci su questo aspetto e i frutti si sono visti. Ovviamente non è che un risultato del genere ci possa esaltare e siamo perfettamente consapevoli che c’è ancora molto da fare per tornare ad essere allo stesso livello di chi oggi lotta per la vittoria. Ci concentriamo fin da subito sulla prossima gara, a Monza: dopo il grande spettacolo offerto dagli appassionati olandesi in questo fine settimana non vediamo l’ora di correre davanti ai nostri tifosi e speriamo di poter dare loro qualche soddisfazione.