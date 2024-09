Race recap: Charles terzo, Carlos quinto

Si corre il Gran Premio d’Olanda: il cielo è sereno, c’è vento e l’aria è a 18 gradi, mentre l’asfalto è a 29. Charles Leclerc scatta sesto, Carlos Sainz decimo.

Partenza. Al via Leclerc supera Sergio Perez salendo quinto, mentre Sainz scavalca Lance Stroll per il nono posto.

Giro 8. Carlos supera Fernando Alonso e sale ottavo.

Giro 11. Lo spagnolo passa anche Pierre Gasly per il settimo posto.

Giro 25. Charles si ferma per cambiare gomme ed esce nono con gomme Hard.

Giro 26. George Russell si ferma per il cambio gomme ed esce dietro a Leclerc che è ora settimo dopo aver superato anche Alonso.

Giro 27. Max Verstappen passa a gomme Hard e Carlos sale quarto.

Giro 28. Stessa cosa fa Lando Norris. Sainz è terzo. Al tempo stesso Leclerc supera Gasly e sale sesto.

Giro 29. Perez si ferma per un pit stop imperfetto. Carlos secondo.

Giro 30. Sainz si ferma per il proprio cambio gomme. Riparte nono dietro al messicano.

Giro 31. Carlos supera Alonso e sale ottavo.

Giro 33. Si ferma Oscar Piastri per il cambio gomme. Charles sale terzo.

Giro 47. Carlos supera Perez per la sesta piazza. Gran manovra in curva 1 per lui.

Giro 55. Sainz supera Russell e sale quinto.

Finale. Non succede più nulla. Gran rimonta dopo qualifiche mediocri per la Scuderia Ferrari HP. Charles terzo, Carlos quinto.