Trecentosei giri nel primo giorno di test ad Abu Dhabi

Robert sulla SF21 e domani Carlos. Nel pomeriggio è entrato in azione anche Robert Shwartzman. Il fresco vicecampione di Formula 2 – pilota della Ferrari Driver Academy – ha preso il posto di Fuoco sulla SF21 completando un totale di 73 giri. Per il russo si trattava della terza uscita del 2021 al volante di una Ferrari di Formula 1, ma era la prima volta nell’abitacolo della vettura di questa stagione: “Oggi ho potuto guidare la SF21 nella seconda parte della giornata ed è stato molto bello. Sono riuscito a completare il programma concordato con la squadra nono stante alcune bandiere rosse durante la sessione e ho anche imparato nuove cose rispetto ai test precedenti, come la procedura di partenza. Tutto questo è stato molto interessante. Nel complesso sono riuscito ad essere costante in termini di passo nei miei run e questo era uno degli obiettivi. Ringrazio la Scuderia per questa opportunità e voglio continuare a lavorare con la squadra sperando di poter avere ulteriori chance di guidare in futuro”. Domani, nell’ultima giornata di pista del 2021, l’unico a girare per la Scuderia Ferrari Mission Winnow sarà Carlos Sainz che per l’intera giornata sarà al volante della vettura con pneumatici da 18 pollici. Shwartzman però non resterà a guardare, visto che avrà modo di mettersi al volante della Haas VF-21 che nel campionato appena concluso è stata portata in pista dal compagno di accademia Mick Schumacher.